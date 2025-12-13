Nazan Saatçi, 1976'da Tercüman Gazetesi'nin magazin eki 'İnci' tarafından düzenlenen, 'Sinemanın Kralı ve Kraliçesi' yarışmasında Bulut Aras ile birlikte birinci oldu.

Bu başarı, ona sinemanın kapısını açtı. Filmlerde rol alırken, güzelliği tescillenmeye başladı.

1978'de İtalya'da düzenlenen Miss Europe güzellik yarışmasında üçüncü, 1983'te Filipinler'de düzenlenen Miss Asia Pasific (Asya güzellik) yarışmasında ikinci oldu.

Katıldığı yarışmalarda yapımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başaran oyuncu, beyazperdede daha sık boy göstermeye başladı.

Kemal Sunal ve Şevket Altuğ ile rol aldığı 1983 yapımı 'Tokatçı' filmindeki 'Emine' rolüyle ise hafızalara kazındı. Bir dönemin ünlü oyuncusu ise şimdilerde bambaşka bir hayat sürdürüyor.

Yaşamını uzun yıllardır ABD'de sürdüren 68 yaşındaki Nazan Saatçi'nin yıllar sonra son hali sosyal medyada gündem oldu.

Samsun'da doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Saatçi'yi görenler "Zamana meydan okuyor", "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi" gibi yorumlarda bulunuyor.