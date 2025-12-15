Müge Anlı'nın, "Biz işin içinden çıkamadık" diyerek açıkladığı olayda, cinsel istismardan 22 yıl, çocuğu kasten öldürmekten 30 yıl ceza alıyor alan ve iddiaya göre Yargıtay tarafından onandığı halde cinsel saldırı ve cinayet suçlusunun neden dışarıda olduğu merka konusu oldu.

"ÇOCUĞU PARÇALARA BÖLDÜ, VALİZE KOYDU, ÇÖPE GÖTÜRDÜK"

52 yıl ceza aldığı öne sürülen isim için yayına bağlanan bir kişi "Kızlar üç gün önce başkalarına olanları anlatmışlar. Ercan Bey, gel ve doğruyu anlat. Çocuğa ne oldu, gel bana anlat. Hem kızlarına tacizde bulunmuşsun hem de Emine’yi öldürmüşsün" ifadelerini kullanırken, Ercan Yılmaz'ın kızı da yayına bağlanarak şunları söyledi:

"Çocuğu tespih makinesinde parçalara böldü. Benim onu gördüğümü duyunca beni yanına çağırdı tehdit etti. Valize koydu sonra Emine'yi sürükleyerek çöpe götürdük"

"TESPİH MAKİNESİNDE PARÇALARA AYIRDI"

Müge Anlı diğer çocukların ifadelerini ise şöyle anlattı:

"Emine'yi babam öldürdü onu da istismar etmişti çocuk ağlamaya başlayınca çocuğu öldürdü. Babam onu tespih makinesinde ayırdıktan sonra parçalara ayırıp bize verdi çöpe attık. Kızlarınızın iddiası böyle 3 kızın iddiası. Siz ne yaptınız bu çocuğu?"