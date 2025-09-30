North Carolina eyaletindeki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çalışanları, rutin bakım sırasında korkunç manzarayla karşılaştı. Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bakım ekibi uçağın iniş takımında kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset tespit etti.

Kaçak Yolcu İhtimali

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedenine dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Uçağın Avrupa’nın hangi kentinden havalandığı da açıklanmadı. Ancak ilk değerlendirmelere göre, olayın bir kaçak yolcu girişimi olabileceği üzerinde duruluyor.

Soruşturma Başlatıldı

Charlotte-Mecklenburg polisi, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu. Havalimanı yönetimi ise gelişmeden büyük üzüntü duyduklarını belirterek yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

American Airlines’tan Açıklama

American Airlines tarafından yapılan açıklamada da, şirketin emniyet güçleriyle koordineli şekilde çalıştığı ve soruşturmaya destek verdiği ifade edildi.