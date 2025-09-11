Aksaray'da 19 yaşındaki Ömer Can Tan, evin önünde yaşanan tartışma esnasında önce komşuları 26 yaşındaki Kuddusi Altıparmak’ı, ardından 9 yaşındaki kardeşi Umut ve 41 yaşındaki annesi Medine Tan’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin önünde Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla elinden yaraladı. Ardından kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.