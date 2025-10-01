İzmir’in Balçova ilçesinde yanına yaklaşan köpeğe kemerle vuran kişi gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Serince Sokak’ta meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla yürüyen şüpheli, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. (61) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Y.Ö.’yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldı.