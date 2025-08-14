Youtube’da Arif Kocabıyık'a ait İlave TV kanalında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Röportaj sırasında bir şahıs, "Anıtkabir de masraf. Adamın ölüsüne biz bilmem ne kadar masraf harcıyoruz" sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi.

"SEN KİME ERMENİ DİYORSUN"

Röportajın sunucusunun "Harcayacaksın tabi, bu ülkenin kurucusu" demesi üzerine şahsın, "Neyin kurucusu, ne yapmış? Atatürk'ün kendisi Ermeni" sözleri sonrası başka bir vatandaş şahsa tokat attı.

Ardından sunucunun da tepkisiyle karşılaşan şahsa çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Bazıları ise bu sözler sonrası tekme ve yumruklarla karşılık verdi.