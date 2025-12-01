Olay, saat 14.00 sıralarında Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında husumetleri bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen ruhsatsız av tüfeğinden çıkan saçmalarla Abdulkadir Ekici, Ahmet Yusuf Akcan, Ağahan Sucuoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen yedi kişiyi gözaltına aldı.

Park halindeki üç araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.