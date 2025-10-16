Peru’nun başkenti Lima’da haftalardır süren şiddetli protestolar, ülkenin Devlet Başkanı'nın görevden alınmasıyla dinmedi.

Ombudsmanlık ofisi 24’ü sivil 78’i polis olmak üzere 102 kişinin yaralandığını duyurdu. Protestocular, yeni gelen Başkan'ı da protesto etti.

Yeni Devlet Başkanı Jose Jeri, göreve gelişinden birkaç gün sonra yaptığı açıklamada, protestoların ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

Basına konuşan bir protestocu ise, "hırsız gitti, tecavüzcü geldi. Bu süreç bitene kadar sokaklardayız" diye konuştu.

Gençlerin öncülük ettiği gösteriler Lima ve diğer kentlerde binlerce kişiyi sokaklara döktü. Bazı protestocular Kongre çevresindeki bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestolar esnasında Eduardo Ruiz Sanz adında bir protestocu yaşamını yitirdi. Protestocular, polisin 32 yaşındaki adamı öldürdüğünü söyleyerek baskıyı arttırdı.

İnsan Hakları Koordinasyon Kurulu, Sanz’ın sivil giyimli bir polis tarafından vurulmuş olabileceğini bildirdi.

Jeri sosyal medya hesabında “32 yaşındaki vatandaş Eduardo Ruiz Sanz’ın ölümünden üzüntü duyuyorum” dedi. Ancak olayın detaylarına girmedi. Sanz, protestocular için bir sembole dönüşü.

Jeri “barışçıl gösterinin” suç örgütleri tarafından provoke edildiğini iddia etti. Protestocular ise ülkedeki yolsuzluğun, yolsuzlukla gelen Başkan tarafından çözülemeyeceğini belirtti.

Jeri seçimlere kadar geçici olarak görevde kalacak. Yeni Başkan, organize suçla mücadele sözü verdi.

Gösterilere sendikalar, sanatçılar ve feminist gruplar katılıyor. Halkın taleplerine verilen yanıtlar protestoları dindirmeye yetmedi.