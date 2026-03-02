ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının üçüncü gününde Tahran sokaklarında milyonlarca gösterici ülkelerine yapılan saldırıyı protesto ediyor.

Tahran yönetiminin çağrısı ile toplanan halk, Tahran'ın meydanlarında gerçekleştirdikleri yürüyüşle hem öldürülen lider Hamaney'i anarken aynı zamanda ABD ve İsrail saldırılarını da protesto ediyor.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun her seferinde İranlı muhaliflere seslenerek rejimi devirme çağrısı yapmasının ardından yapılan bu protestolar bir cevap niteliği de taşıyor.

İran'da sokaklar rejim yanlılarına kaldı. Ellerin posterler ve İran bayrakları ile yürüyüş yapan İranlılar, son iki gündür hem kutsal noktalarda hem de merkezi meydanlarda kitlesel gösteriler düzenliyor.