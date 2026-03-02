Bali şu sıralar yağmur mevsiminin en acımasız günlerini yaşıyor. Aralıksız yağan şiddetli yağmurlar nehirleri taşırdı; evler sular altında kaldı, park halindeki motosikletler sürüklendi, ancak asıl panik, suların yükselmesiyle yuvalarından çıkan davetsiz misafirlerin sokaklarda yüzmeye başlamasıyla koptu.

SOKAKLARDA YÜZEN 5 METRELİK PİTONLAR

Nexta ajansının doğruladığı ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, uzunlukları 5 metreyi bulabilen devasa pitonların sular altında kalan ana caddelerde kıvrılarak yüzdüğü görülüyor.

Nefes kesen bu anları kaydeden kullanıcılar, X (Twitter) üzerinden hem korkularını hem de şaşkınlıklarını paylaşıyor. En çok etkileşim alan yorumlar arasında; "Bali biraz vahşileşiyor", "Turistler için dev bir yılan kovucuya ihtiyaç var" ve "Doğa bize son zamanlarda burada asıl patronun kim olduğunu hatırlatıyor" ifadeleri yer alıyor.

ZEHİRLİ DEĞİLLER AMA ÖLÜMCÜLLER

Haberde bahsedilen bu dev yılanlar zehirli olmasalar da, "boğucu" (constrictor) özellik taşıyorlar. Kendi ağırlıklarından çok daha büyük avları sararak boğabilen bu dev sürüngenler, özellikle sel sularında hareket kabiliyeti kısıtlanan insanlar ve evcil hayvanlar için ciddi bir fiziki tehlike oluşturuyor.

TEHLİKE 1 AY DAHA SÜRECEK

Bali Sun gazetesi yetkilileri, yağmurlu mevsimin bitmesine en az bir ay daha olduğunu belirterek bölgedekileri acil durumlar konusunda uyardı. Turistlerin ve yerel halkın sadece yılanlara karşı değil; sel sularının zayıflattığı zeminlerde oluşabilecek ağaç devrilmeleri ve toprak kaymalarına karşı da tetikte olması gerekiyor.

Kurak mevsimin normal şartlarda nisan ortasında başlaması bekleniyor ancak iklimdeki dengesizlikler bu tarihi giderek belirsiz kılıyor. Bali, şu an için güneşli plajlarıyla değil, sular altında kalmış vahşi sokaklarıyla gündemde.