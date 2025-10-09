İspanya'da yaşayan adamın babası, annesiyle kısa süreli bir tatil aşkı yaşamış, ancak kadın hamile kaldıktan sonra tüm iletişimi kesip Meksika'ya dönmüştü. Adamın avukatı Fernando Osuna, annenin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kadın, hamile kaldıktan sonra ondan bir daha haber alamadı. Babanın ailesi de çocuğu istemedi. Hatta DNA testiyle babalığı kanıtlarsa çocuğu Meksika'ya götüreceklerini söylediler. Bu yüzden anne tek başına büyütmeye karar verdi."

Baba, oğlu olduğunu hiç kabul etmeden 2011 yılında, 65 yaşında hayatını kaybetti.

DEDEKTİF MİLYONLUK ŞANSI DEĞERLENDİRDİ

Yıllar sonra büyüyen oğul, hem babasının soyadını almak hem de miras hakkını kazanmak için dava açtı. Bunun üzerine özel dedektifler devreye girdi. Araştırmalar sonucunda babasının hayatta olan babasına (çocuğun dedesine) ulaşıldı.

Dedektif Juan Pantin Bouza, DNA testi için inanılmaz bir yöntem kullandı:

"Günlerce onu takip ettim. Bir gün öksürürken yere tükürdü. Eldiven, pamuklu çubuk ve özel ekipmanlarla örneği topladım. Delili mühürleyip laboratuvara gönderdim."

Laboratuvar testleri, adam ile dedesi arasında biyolojik bağ olduğunu ortaya koydu.

DEDE REDDETTİ MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, dedeyi resmi DNA testine çağırdı ancak yaşlı adam bu testi yaptırmayı reddetti. Yine de elde edilen deliller, tanık ifadeleri ve fiziksel benzerliklerle birlikte İspanya Yüksek Mahkemesi'nin içtihadı esas alınarak karar verildi:

Hakim, 35 yaşındaki adamın biyolojik olarak babasının oğlu olduğuna ve yasal varis sayılacağına hükmetti. Ayrıca dedenin, torununa karşı açılan davanın tüm masraflarını ödemesine karar verildi.

"YILLAR SONRA ADALET SAĞLANDI"

Avukat Osuna, olayın hukuki açıdan örnek bir karar olduğunu söyledi:

"Yıllarca reddedilen bir çocuk, bilim sayesinde hakkını aldı. Bu, hem insanlık hem adalet açısından önemli bir dönüm noktası."

35 yaşındaki adam, babasının milyonlarca euroluk mirasında hak sahibi oldu...