Olay, Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Püren, cadde üzerindeki farklı noktalara, aralarında park halindeki bir otomobilin de bulunduğu hedeflere tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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