Kocaeli'de 19 Mart’ta düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üniversite öğrencilerine yönelik cezalar genişletiliyor. Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdu ve Arızlı KYK Yurdu’nda kalan iki öğrenciye daha süresiz yurttan çıkarma cezası verildi.

ÖĞRENCİLERE ‘İMAMOĞLU’ DAVASI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kocaeli’de üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen protestolarda 33 öğrenci gözaltına alınmış, haklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açılmıştı. Gözaltı sürecinin ardından öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başlatılan idari soruşturmalara da maruz kaldı.

2 ÖĞRENCİ YURTTAN ATILDI

Soruşturmalar kapsamında daha önce Gazi Süleyman Paşa KYK Yurdu’nda kalan 2 öğrenci ile Samiha Ayverdi KYK Yurdu’nda kalan 1 öğrenci yurttan çıkarılmış, bursları kesilerek krediye dönüştürülmüştü. Son olarak Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdu ve Arızlı KYK Yurdu’nda kalan iki öğrenciye de süresiz yurttan çıkarma cezası verilmesiyle kentte yurttan atılan öğrenci sayısı 5’e yükseldi.