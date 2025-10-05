BUPAR Araştırma’nın Eylül 2025 tarihli Türkiye Toplumsal Eğilimler raporu belli oldu. 26 ilde, 2 bin 512 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın hata payı eksi 3,6 olarak açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, DEM Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu, partilerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın olası çağrısı doğrultusunda Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alması halinde bile bu ittifaka oy vermeyeceğini belirtti.

Gazeteci Nergis Demirkaya Sözcü TV'de şu ifadelere yer verdi:

Bu anketi biz DEM'liler aylar öce öğrendik. Bu sürecin ardından öğrenmiş olduk. Her yeni gelişmede DEM sahadaydı. Bizden bu sürece destek istendi. İktidara karşı güvensizlik var. Bu sürece karşı adım atılacaksa destek veririz ancak bizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermemizi istemeyin.

"SONRAKİ SEÇİMDE SONUÇLARI OLACAK"

Bu çok dile getirilen ifadeydi ve bu DEM'liler tarafından iletildi. Bu tabloyu değerlendirdiğimizde, muhalefetin sertleşen bir tavrı var.

Bir iktidarın kendi geleceği adına ya da bu iktidarı tahkim edecek başka düzenlemeler gibi değişikliklere muhalefet cephesinden DEM Parti dahil sıcak bakacak destek verecek tablo yok.

Meclisteki milletvekili sayıları bakımından bunu yapmaları mümkün ancak DEM Partililer, iktidarı tahkim edecek toplumun tepki gösterdiği bir dizi uygulaması olan anayasa değişikliğine onay vermesi durumunda bunun bir sonraki seçimde sonuçları olacaktır."