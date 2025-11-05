Hsieh’in cansız bedeni 22 Ekim’de saat 13.40 sularında Kuala Lumpur’daki bir otel odasında bulundu.
Genç fenomenin ölüm nedeni ve toksikoloji raporu henüz açıklanmadı.
RAPÇİ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri, olay sırasında otelde bulunduğu iddia edilen Malezyalı rapçi Namewee (42) oldu.
Polis, olay günü Namewee’yi uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına aldı.
Rapper, suçlamaları reddetti ve 24 Ekim’de kefaletle serbest bırakıldı.
POZU NEDENİYLE MÜZEDEN KOVULMUŞTU
Iris Hsieh, daha önce Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sutyeniyle poz verdiği için müze yetkililerince dışarı çıkarılmış ve bu olayla kısa sürede gündeme gelmişti.