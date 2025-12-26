TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz gün 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. 50 bin mahkum kaldıkları cezaevlerinden tahliye edildi.

Kamuoyunda 'Kovid-19' düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından da uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Bu düzenlemeyle, suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte, infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir. Bu kapsamda, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve üç yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır' ifadelerini kullandı.

'ADAM KALDIRMA, İNFAZ, NOT BIRAKMA...'

Ancak muhalefetten dikkat çeken bir iddia Meclis'te gündeme geldi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bir telegram grubundaki tetikçi ilanlarını paylaşıp, 'Bu paketi milli piyango gibi gören gibi mahkumlar, şimdi yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başlamış. Bakın... 'Selamün Aleyküm, yeni cezaevinden çıktım. İzmir'in her yerinde mekan kurşunlama, mekan kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma, adam dövme, not bırakma' Bu kanunun getirdiği bir sıkıntı da bu' diye konuştu.