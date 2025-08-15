UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.
Siyah beyazlı ekip, kanat takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
ROTA İNGİLTERE
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen sol kanat Callum Hudson-Odoi'yi için harekete geçen Beşiktaş, ilk temaslarını kurdu.
Ole Gunnar Solskjaer'in onayı ile 24 yaşındaki oyuncuyu listeye ekleyen yönetim, İngiliz yıldızın şartlarını sordu.
Nottingham Forest'ın cazip bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vermeye hazırlandığı Odoi'nin önceliği ise Premier Lig'de kalmak. Beşiktaş'ın İngiliz yıldıza garanti forma şansı ve uzun vadeli hedefler ile proje sunacağı iddia edildi.