Sol kanat transferi için gaza basan Beşiktaş, bu hafta bir futbolcuya imza attırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda Sassuolo’dan Armand Lauriente ve St.Etien ne’den Zuriko Davitashvili ön plana çıkan iki isim. Lauriente ile maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlayan Kartal, oyuncunun kulübü Sassuolo ile olan bonservis pazarlıklarını ise yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İtalyan ekibi ilk etapta kapıyı 20 milyon Euro’dan açmıştı ancak Beşiktaş bu rakamı daha makul bir seviyeye indirmek için girişimlere devam ediyor. Gürcü Davitashvili’de sorun yok. Beşiktaş ile anlaşan 24 yaşındaki oyuncunun kulübünde de problem görünmüyor. Siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcudan birinde 1 hafta içinde karar kılacak.