ABD'deki Northwestern Üniversitesi ve California Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3 bin solaryum kullanıcısının tıbbi kayıtlarını aynı yaş grubundaki solaryum kullanmamış 3 bin kişinin kayıtlarıyla karşılaştırdı.

Buna göre solaryum kullananların yüzde 5,1’inde melanom geliştiği belirlenirken bu oranın solaryuma girmeyenlerde yüzde 2,1 olduğu görüldü.

Yaş, cinsiyet, güneş yanığı ve ailenin tıbbi geçmişi gibi değişkenler dikkate alındığında solaryum kullanımının melanoma yakalanma riskini 2,85 kat artırdığı saptandı.

Her iki gruptan alınan 182 cilt biyopsisi üzerinde yapılan DNA dizilemesi sonucunda solaryum kullanıcılarından alınan örneklerde neredeyse iki kat daha fazla mutasyon saptandı.

Ayrıca melanomla ilişkili mutasyonların belin alt kısmı ve kalçalar gibi genellikle güneşten korunan bölgelerde de bulunduğu tespit edildi.

Çalışma Science Advances dergisinde yayınlandı.