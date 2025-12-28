Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konserinde sahnede yaşanan sağlık problemi nedeniyle program yarıda kesildi. Konserde solist aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
KONSERDE ENDİŞE DOLU ANLAR
Fazıl Say’ın geleneksel hale gelen ‘Yıl Sonu Konserleri’ kapsamında sahne aldığı gecede, müzikseverler beklenmedik bir olayla karşılaştı. Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen konserde sahnede bulunan solist, performans sırasında aniden rahatsızlandı.
SAHNEDE İLK MÜDAHALE YAPILDI
Rahatsızlanan soliste sahnede ilk müdahale yapılırken, konser güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonrası solistin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
‘MOTHER EARTH’ TÜRKİYE PRÖMİYERİNDE AKSİLİK
Konserde Fazıl Say’ın iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği ‘Mother Earth’ adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyeri seslendiriliyordu. Ancak yaşanan sağlık problemi nedeniyle konser tamamlanamadı.
SEYİRCİLER SALONDAN AYRILDI
Yaşanan olay sonrası seyircilere bilgi verilirken, konserin devam etmeyeceği açıklandı. Müzikseverler salonu sessizce terk etti.