Beşiktaş teknik direktörü Solkjaer, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

“Bazen iyi pozisyonlar bulmak için duran toplar önemli oluyor. Zeki oyuncularımız var. Fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Oraya ekstra bir oyuncu soktuk. Gedson'un golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes."