Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Lausanne maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Norveçli teknik adam, "Play-off maçı, neye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Bazı şeyleri iyi yaptık, geliştirmemiz gereken şeyler de var. Hazırız." İfadelerini kullandı.

Solskjaer’in konuşmasından satır başları şu şekilde: "Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlıklar vardı, Jonas ve Mert. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir belki... Hücumda iyi fırsatlar yakaladık. 2-3 gol atabilirdik. Top bizdeyken rakibi de domine ettik. Deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum."

‘YENİ BİR ÇAĞ İNŞA EDİYORUZ’

"Benim burada bir ailem var. Bunu hissediyorum. 8 ay oldu. Gerçekten harika zaman geçiriyorum. Sahada her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor. Bizim için yeni bir Beşiktaş inşa ediyoruz. Yeni bir çağ inşa ediyoruz. Başkanımızla beraber bu tutkuyu gösteriyoruz. Herkes övülmeyi, desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben, bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerek. Bu da her gün çok çalışarak olacak."

'LANETLERE İNANMAM’

"Ben lanetlere inanmam. Hak ettiğiniz sonucu alırsınız. Lozan'a karşı iyi hazırlandık. Oyuncular rollerini biliyor. Biz onlara, onlar bize sıkıntı çıkardı ilk maçta. İki takım da fazla fırsat yakaladı. Eğlenceli bir maç olduğu söyleniyor. Topun iki kalede değil sadece bizim fırsatlar yakaladığımız bir maç istiyorum."

'YÜZDE 99 OYNAMAYACAK'

"Milot Rashica, yüzde 99.9 yarın oynamayacak. Kas sakatlığı var. Milli aradan sonra dönecek. Transferleri ben bilmiyorum. Benim işim transferle ilgili konuşmak değil. Arroyo'nun oynayıp oynamayacağını yarın görürsünüz."