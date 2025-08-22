Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Solskjaer, yaptığı açıklamada duran toptan kalelerinde gördükleri gole sitem ederken "1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp ikinci golü bulmayı umarsınız. Ancak Avrupa maçlarında böyle olabiliyor. Yine kornerden maalesef gol yedik, bu konuda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin, oyuncular için yeni bir zemin. Bu açıdan farklı bir karşılaşma oldu. Maç sonunda biz kontra imkanları bulduk ama arkada da rakibimize şanslar verdik." dedi.

'TARAFTAR DESTEĞİNİ ALACAĞIZ'

Sentetik zeminde oynanan karşılaşmanın da oyun stillerini etkilediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı "Lausanne'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de baz alarak Emirhan ve Felix'le boşlukları kapatmak istedik. Milot adına mutluyum, bugün golünü attı ve sağ kanatta çok iyi mücadele etti. Rakibe kontra atak fırsatları verdik ikinci yarıda. Onlara ve taraftarlarına da umut verdik. Önümüzdeki hafta buradaki atmosferin daha iyisini yaratacağımızı ve taraftarımızın desteğini alacağımızı biliyorum." diye konuştu.

Oyun planlarına yönelik açıklamalarda da bulunan Solskjaer "Joao, Orkun ve Wilfried'le orta sahada daha fazla kontrol sağlayabiliyoruz. Ama ikinci yarıda çok top kaybı oldu. Bahane üretmek istemiyorum ama zeminin de etkisi vardı. Topa yüzde 65 sahip olduk. Oyunu kontrol etmek istedik. Kornerden gol yiyerek maçın kontrolünü kaybettik. Bazen kontrolü kaybedip alamıyoruz. Biz hocalar olarak kenardan müdahale edemiyoruz. Oyuncuların inisiyatif alıp durumu kontrol etmeleri gerekebiliyor. Bazı oyuncuların sahada kendilerini motive etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.