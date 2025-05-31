Son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’e, Başkan Serdal Adalı’nın güveni tam. Adalı, Norveçli hocanın görevine devam edeceğini net şekilde ifade etti.
Yeni sezonun planlaması Solskjaer ile birlikte yapıldı. Eksik bölgeler belirlendi, hedefler netleşti. Kadroda düşü nülmeyen isimlerin elden çıkarılma sıyla somut adımlar atılacak. Kulübün mali yapısı göz önünde bulundurula rak stratejik bir kadro mühendisliği yapılacak