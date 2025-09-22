Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında sahada fırtına gibi esen, etkili performansıyla Beşiktaş’a zor anlar yaşatan ve bir de gol atan Rhaldney, sezon başında Solskjaer’in reddettiği transferlerden biri çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların unutmak istediği o yenilgide başrol oynayan Brezilyalı oyuncunun aslında Beşiktaş’a önerildiği anlaşıldı.

Scout Graf İstedi, Solskjaer Kabul Etmedi

Kulübün scout direktörü Eduard Graf, Rhaldney’i yönetime tavsiye etti. Ancak Solskjaer, orta sahada fazlalık olduğu gerekçesiyle bu transfere onay vermedi. Yönetimin kapısını çalan fırsat böylece elden kaçtı.

Göztepe Bedelsiz Kaptı

Göztepe ise aynı futbolcuyu sezon başında Atletico-GO’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Brezilyalı ön libero, yalnızca defansif orta saha değil; merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Beşiktaş’ın elinin tersiyle ittiği transfer, bugün rakip takımların en büyük silahı haline gelmiş durumda.