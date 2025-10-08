Beşiktaş’ta sadece 7 ay görev yapan Solskjaer’in, Premier Lig devi Manchester United’a geri dönebileceği yönündeki söylentiler son günlerde futbol gündemini meşgul etmişti. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, sezon sonuna kadar Ruben Amorim’in görevden alınması durumunda Solskjaer’in geçici teknik direktör olarak takımın başına getirileceği konuşuluyordu.

Ancak iddialar boşa çıktı. Deneyimli teknik adam, beklentilerin aksine yeniden UEFA’da görev almayı tercih etti.

UEFA’ya Geri Döndü

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra eski görevine, yani UEFA maç analistliğine döndü.

Norveçli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce de iki yıl boyunca UEFA’da maç analisti olarak çalışmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Cardiff City, Molde ve Manchester United gibi kulüplerin yanı sıra son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Solskjaer, saha kenarındaki macerasına ara vermiş oldu.

Beşiktaş’ta 1.72’lik Puan Ortalaması

19 Ocak 2025’te Beşiktaş’ın başına geçen Solskjaer, siyah-beyazlı ekiple 29 maça çıktı ve 1.72 puan ortalaması yakaladı. Beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Norveçli teknik adam, sezon sonunu göremeden kulüple yollarını ayırmıştı.

Kariyerine Farklı Bir Yönden Devam Ediyor

Manchester United efsaneleri arasında yer alan Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktörlük kariyerine kısa bir ara vererek yeniden analiz masasına döndü.

UEFA’daki yeni göreviyle birlikte Norveçli çalıştırıcı, futbolu bu kez dışarıdan ve profesyonel gözle değerlendirecek.