Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından tutuklu sanıklar Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22,5 yıl, Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9'ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık beraat etti.

YENİDEN YARGILAMADA CEZALAR DEĞİŞTİ

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç'in de aralarında olduğu 4 kişinin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6’şar ay, hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat etti. Daha önceki kararda Can Gürkan'ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç beraat etmiş oldu. Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise yeni kararla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAMU GÖREVLİSİ SANIKLARDAN 18'İNE HAPİS CEZASI

Faciaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında da 25 Aralık 2023'te 'Görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı. Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya; CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, madenci aileleri, sanık avukatları ve madenci yakınlarının avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Madenci aileleri ve avukatları bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı beyanlarda bulundu. Mütalaayı kabul etmeyen ailelerin avukatları, cezalandırılmanın 'Görevi kötüye kullanma' suçundan değil 'Taksirle öldürme ve yaralama'dan uygulanması gerektiğini söyledi. Sanıkların duruşmaya katılmamasını eleştiren ailelerin avukatları, 'Görevsizlik kararı' talebini yineledi. Verilen aranın ardından savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini, değil ise zaman aşımı şartlarının oluştuğunu belirtip, davanın düşme kararı verilmesini talep etti. Savunmaların ardından hakim, sanıklardan 10'unun beraatine, diğer 18 sanığın ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verilmesine hükmetti.

'ÇOK CÜZİ CEZALAR VERİLDİ'

Duruşma sonrası madenci aileleri ve avukatları açıklama yaptı. Ankara Barosu avukatlarından Murat Kemal Gündüz, "Mahkeme mütalaaya uygun olarak toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. 18 sanık hakkında ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verdi. Soma Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şirket sahiplerinin ilk başta kararları Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce olumlu olarak bozulmuştur. Şöyle ki bu sanıkların olası kast hükümlerine göre birden fazla insanı öldürmekten ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine dair karar vermişti. Her ne olduysa dışarıdan müdahaleyle Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin heyeti değiştirildi ve yeni oluşturulan heyetle yeniden karar ele alınarak sanıkların 'Olası kasttan' değil, 'Bilinçli taksirle öldürme'den yargılanması gerektiğine dair bozma kararı verildi. Yargıtay'ın bozma kararında o eleştirdiğimiz kararda dahi şu tespit vardı: 'Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Çalışma Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı bu sanıklar ocaktaki vahim eksikliklerle ilgili uyarmamışlar, zabıt tutmamışlar. Bu nedenle sivil sanıklar yönünden olası kast hükümleri uygulanamaz. Eğer zabıt tutsalardı, uyarsalardı, kamu görevlisi bu sanıkları olası kasttan yargılatacaktık' dediler. Böyle bir bozma kararı verdiler. Şimdi döndük, buraya geldik. Sanıklar hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. İtirazlarımıza karşın bugüne kadar görevsizlik kararı verilmedi ve bugün de görevi kötüye kullanma suçundan çok uyduruk, çok cüzi cezalar verildi. Yargı, resmen Soma katliamı ile ilgili 'Ne şiş yansın ne kebap' dedi. Sivil sanıkları kamusal sanıkları da kurtardı. Verilen karar çok ağırdır. Bu karar hiçbir şekilde adaleti sağlamayan bir karardır. Az önce içeride 'Adalet enkazın altında kaldı' dediler. Doğrudur" diye konuştu.

'AYNI ACIYI BİZE TEKRAR YAŞATTILAR'

Maden şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da "Aynı acıyı bize tekrar tekrar yaşattılar. Resmen bir film seyrettik. Yargı bundan sonra kendine ağlasın" diyerek, tepkisini dile getirdi. Maden şehidi Erdoğan Köse'nin eşi Gülfidan Köse ise "Akhisar'daki Soma davasında bir adalet görmedik. Tiyatro oynandı. Buradaki süreçler de aynı oldu. İstediğimiz adaleti bulamadık. Ama bu adaletin de sonuna kadar arkasındayız, takipçisi olacağız" diye konuştu.