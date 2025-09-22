Yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü şef şimdi de oğlu Deniz ile gündem oldu. Sivrioğlu oğlunu paylaşıp, "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi" notunu düştü.

'BABASINA BENZİYOR'

Somer Sivrioğlu'nun baba oğul karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Deniz Sivrioğlu'na 'Aynı babası', 'Babasına benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan ünlü şefin bu evlilikten iki çocuğu var. Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu olan ünlü şefin çocukları Sidney'de yaşıyor.

Deniz Sivrioğlu tiyatro ile ilgilendiği biliniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Herkesin babasının izinden gitmesini beklediği Deniz'in tiyatro ve oyunculukla ilgilenmesi herkesi şaşırttı.