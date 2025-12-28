Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da magazin manşetlerindeki yerini almayı sürdürüyor.

Sivrioğlu birkaç aydır birlikte olduğu ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile kış tatiline çıktı.

Ünlü şef Sivrioğlu, burada sevgilisi Didem Belen'e evlilik teklifinde bulundu.

Kar temizleme aracıyla evlilik teklifini yapan ünlü şef, "Düğün aracımız olarak bunu ayarladım. Olur mu?" ifadelerini kullandı.