Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, emekli olmayı planlayan milyonlarca kişi için geri sayım hızlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı son açıklamada özellikle başvurusunu gelecek yıla bırakmayı düşünenleri uyararak, “Bu karar size ömür boyu %10’a kadar daha düşük maaş olarak geri dönecek” dedi.

EYT düzenlemesiyle birlikte son iki yılda yaklaşık 4 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, hâlâ yüz binlerce vatandaş çeşitli nedenlerle başvurusunu ertelemeye devam ediyor.

SON 1 AY!

Yüksek enflasyon ve güncellenen SGK katsayıları nedeniyle, emeklilik başvuru tarihi maaşlarda büyük fark yaratıyor.

Geçtiğimiz yıl başvurusunu geciktiren emekli adaylarının yaşadığı maaş kaybı %35’e kadar çıkmıştı.

Bu yıl da benzer bir tablonun oluşacağını belirten Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:

“Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arasında olacak gibi duruyor. 2024’te başvurmayanların kaybı ise %31 olmuştu. Başvuru tarihi emekli maaşınızın kaderini belirler” dedi.

Uzman isme göre bu yıl içinde başvuru yapmayanlar, ilerleyen yıllarda maaş farkını ancak 5-10 yılda telafi edebilecek.

“DOĞRU TARİHİ BELİRLEMEK ŞART”

Erdursun, özellikle “Emekliliğimi hak ediyorum ama emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmama izin verilmiyor” diyenleri de uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumdaki kişiler emeklilik tarihini çok doğru seçmeli. Yanlış zamanda yapılan başvuru uzun yıllara yayılan kayıplara neden olabilir” dedi.

ÖMÜR BOYU DAHA AZ MAAŞ ALMAMAK İÇİN ACELE EDİN

Emeklilik sisteminde başvuru zamanlaması, alınacak maaşı doğrudan belirleyen en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşların yıl sonunu beklemeden başvurularını tamamlamasını öneriyor.

Son bir ay, emekli adaylarının gelecekteki gelirini koruması için büyük önem taşıyor. Geç kalmak, emeklilik hayatı boyunca her ay daha düşük maaş anlamına gelebilir.