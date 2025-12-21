Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının firmaların ve bankaların müşterilerini kaybetmemek, sürekli kendisinden alışveriş yapmasını teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini temin etmek için ücretsiz veya ücret karşılığında tüketicilere verdiği kartlar olduğunu anımsattı.

Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyleyen Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır. Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında ." diye konuştu.

"MESAJ GELMEDİYSE PARALAR SİLİNMEYECEK"

Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı firmalar, tüketicilerini hem mağdur etmemek hem de alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor. Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir. Borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir.

Dolayısıyla önceden ilan edilmemişse yani tüketici o kampanyaya girerken o kartı kullanırken 'şu tarihte istifade edemezsen hakların silinecektir' şeklinde bildirilmemişse, alınacak bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam ifade etmez. Böyle bir bildirim yoksa veya kampanyanın başında belli bir tarih belirtilerek sonlanacağı açıklanmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur."

Tüketicinin kampanyaya girerken ve kart verilirken bilgilendirilmiş, tüketici para puanlarının silineceğini bilerek kartı alsa dahi, para puanların silinebilmesi için markaların makul bir süre önceden tüketicilere para puanların ne zaman silineceğinin açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilme yapılması gerektiğini söyleyen Güllü, "Eğer makul bir süre öncesinden, açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanlar silinemeyecektir. Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır." ifadelerini kullandı.