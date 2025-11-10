Son yıllarda Türkiye, geçmişe kıyasla çok daha zayıf kış mevsimlerini geride bırakırken, uzmanlar bu yıl itibarıyla tablonun tamamen değişebileceği uyarısında bulundu.



Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ozan Bozyurt, erken tarihli iklim projeksiyonlarına göre bu yıl Türkiye'nin son zamanların en sırt kış mevsimini yaşayabileceğini belirtti.



Uzman isim, zayıf 'La Nina' etkisi ile Türkiye'deki yağış kimliğinin de değişiklik göstereceğini söylerken, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yapmasını beklediği kar bulutlarının hangi şehirlerde etkili olacağına açıklık getirdi.

35 İL BEYAZA BÜRÜNECEK



2016 yılından beri Türkiye'de çok sert bir kış mevsiminin yaşanmadığına dikkat çeken Bozyurt, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası'nda yoğun yağışların yaşanacağını belirterek, 20 Aralık sonrasında Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey kesimi için şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu.



Bozyurt'un ifadelerine göre yılın son ve yeni yılın ilk bölümünde yoğun kar yağışının görülebileceği şehirler şu şekilde:





- İstanbul

- Tekirdağ

- Edirne

- Kırklareli

- Balıkesir

- Çanakkale

- Bursa

- Bilecik

- Sakarya

- Kocaeli

- Yalova

- Artvin

- Rize

- Bayburt

- Trabzon

- Gümüşhane

- Giresun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Samsun

- Sinop

- Çorum

- Kastamonu

- Bartın

- Karabük

- Zonguldak

- Düzce

- Bolu

- Çankırı

- Ankara

- Eskişehir

- Yozgat

- Sivas

- Kırıkkale





