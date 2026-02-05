İspanya Kral Kupası’nda Real Sociedad’ın, Pellegrino Matarazzo yönetiminde Alavés’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir penaltı pozisyonuna sahne oldu. Mücadelede Real Sociedad savunmacısı Duje Caleta-Car’ın yaptığı müdahale, maçın en çok konuşulan anı oldu.

FORMAYI BAŞINA GEÇİRDİ

Hırvat stoper, ceza sahası içinde Alavésli Toni Martínez’in formasını çekerek oyuncunun başının üzerine çıkmasına neden oldu. Görüşü tamamen kapanan Martínez, pozisyonu bu şekilde tamamladı. Hakem Alejandro Quintero ilk anda oyunu devam ettirse de, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

“SON 100 YILIN EN TUHAF PENALTISI”

Eski FIFA kokartlı hakem Eduardo Iturralde González, yaşanan pozisyonu sert sözlerle değerlendirdi. Iturralde, bu anı “son 100 yılın en sürrealist penaltısı” olarak tanımladı ve kararın futbol tarihine geçeceğini ifade etti.

REMIRO’DAN KRİTİK KURTARIŞ

Dakikalar 67’yi gösterirken, skor 2-1 iken Toni Martínez penaltı atışını kullandı. Real Sociedad kalecisi Álex Remiro, kritik anda gole izin vermedi ve takımını oyunda tuttu. Remiro, maç sonrası Cadena SER’de yayımlanan El Larguero programında pozisyonu esprili bir dille anlattı.

“VAR’DA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM”

Remiro, pozisyonu ilk anda fark etmediğini belirterek, Toni Martínez’i başında formayla görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. VAR ekranında izlediğinde ise pozisyonun ne kadar sıra dışı olduğunu anladığını ifade etti.

Tecrübeli kaleci, bu kurtarışın maçın kaderini belirlediğini vurguladı. İkinci yarıya kötü başladıklarını söyleyen Remiro, o dakikada gol yemeleri halinde maçın kopabileceğini dile getirdi.

PENALTI STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Remiro, Toni Martínez’in geçmiş penaltı istatistiklerini bildiğini ve buna göre karar verdiğini de aktardı. Rakibinin daha önceki atış tercihlerine göre hamle yaptığını söyleyen kaleci, kurtarışın bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.

Daha önce Toni Martínez’ten penaltı golü yediğini hatırlatan Remiro, bu kez kritik bir anda takımını kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi. Maçı ve taraftar desteğini “inanılmaz” olarak nitelendiren başarılı eldiven, takımın geri dönüşünü “muhteşem” sözleriyle özetledi.

Álex Remiro, açıklamalarında 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı forması giymek istediğini de dile getirdi. Joan García, Unai Simón ve David Raya gibi kalecilerle rekabete hazır olduğunu belirten Remiro, milli takım hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.