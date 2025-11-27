Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court gökdelen sitesinde Çarşamba öğleden sonra çıkan yangında 44 kişi yaşamını yitirdi, 279 kişi hala kayıp.

Yangın 4 binada kontrol altına alındı, ancak hala söndürülemedi. Tadilat sırasında kurulan, binaların çevresini saran bambu iskelelerin alev almasıyla alevler binaları hızla sardı.

Yetkililere göre yangın, son 20 yılın en korkunç yangını oldu. Gökdelenlerdeki dairelerin içindeki insanlara ulaşılamıyor.

İÇERİDE MAHSUR KALANLARA ULAŞILAMIYOR

Polis, yangının bakım çalışmaları sırasında kullanılan güvensiz bambu iskeleler ve köpük malzemelerle hızla yayıldığını söyledi.

Sekiz bloktan oluşan ve 2 bin dairede 4 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı binalarda ekipler gece boyunca üst katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı, ancak hala içeri girilemiyor.

Olay yerinden gelen görüntüler 32 katlı en az iki kulenin hala alev aldığını ve inşaat ağıyla kaplı bambu iskelelerden yoğun duman yükseldiğini gösterdi.

Polis yangından etkilenmeyen bir binada bazı pencerelerin köpükle kapatıldığını ve bunun renovasyonu yapan şirketin işi olduğunu belirtti.

İNŞAAT ŞİRKETİ PERSONELİ GÖZALTINDA

Hong Kong polis şefi Eileen Chung şirketin sorumlularının "büyük ihmalinin" olduğunu ve bunun yangının kontrolden çıkmasına yol açtığını dedi.

Şirketten iki yönetici ve bir mühendislik danışmanı adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Yaralılar arasında 45 kişi hastanede kritik durumda. Hong Kong lideri John Lee önceliğin yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak olduğunu söyledi. Ardından yaralılara destek verileceğini ve toparlanma sürecinin yürütüleceğini ekledi.

Lee ayrıca 279 kişiye ulaşılamadığını ve 900 kişinin sekiz barınakta kaldığını duyurdu.

Şİ CİNPİNG AÇIKLAMA YAPTI

Bu ölü sayısı 1948’deki 176 can alan depo yangınından bu yana şehirdeki en ölümcül yangın olarak kayda geçti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping alevlerin söndürülmesi için tüm gücün seferber edilmesini istedi.

Hong Kong hükümeti Mart ayında güvenlik gerekçesiyle bambu iskelenin aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

Yangından dolayı ağır hasar alan gökdelen sitesi Wang Fuk Court, 1983’ten beri kullanılan devlet destekli bir proje. Bir yıldır 330 milyon Hong Kong doları tutarında yenilemeden geçiyordu.