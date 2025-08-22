Türkiye, Mardin’den gelen ardı ardına ölüm haberleriyle sarsıldı.
Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş’tan (65) haber alamayan yakınları, polise başvurdu.
Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. İncelemeler, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
AYNI GÜN BİR BAŞKA ÖLÜM
Aynı gün, Artuklu’nun Yalım Mahallesi’nde yaşayan Cemile Arslanhan (60) evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarıyla eve ulaşan ekipler, Arslanhan’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini tespit etti.