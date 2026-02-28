Salı günü (3 Mart) gerçekleşecek "Kanlı Ay" tutulmasına sadece birkaç gün kaldı, ancak gökyüzü tutkunları için bu kez biraz hayal kırıklığı yaratabilecek resmi bir NASA uyarısı var.

Güneş, Dünya ve Ay'ın kusursuz bir düzlemde hizalandığı bu tarihi an, maalesef gezegenimizin her yerinden aynı anda izlenemeyecek. Salı sabahı saatlerinde Kuzey ve Orta Amerika ile Güney Amerika'nın batı kıyıları bu eşsiz anı izleyecek.

Dünyanın dönüşüyle birlikte salı akşamı saatlerinde nöbeti Avustralya ve Doğu Asya sakinleri devralarak Kanlı Ay'ı net bir şekilde görecekler. Orta Asya ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümü, tutulmanın tamamını değil ancak kısmi (yarı gölgeli) evrelerini izleme şansı bulacak.

Ne yazık ki Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa kıtası ve Afrika, Dünya'nın konumlanması ve gündüz saatlerine denk gelmesi nedeniyle bu astronomik olayı çıplak gözle göremeyecek.

NEDEN "KANLI" VE NASIL OLUŞUYOR?

AP ve NASA verilerine göre, her yıl 4 ila 7 arasında farklı güneş ve ay tutulması yaşanıyor, ancak salı günkü "Tam Ay Tutulması"nı özel kılan detaylar şunlar:

Dünya, tam olarak Güneş ve Ay'ın arasına giriyor ve devasa gölgesini tamamen Ay'ın üzerine düşürerek onu karanlıkta bırakıyor.

Ay tamamen karanlıkta kalmasına rağmen simsiyah olmaz. Dünya'nın atmosferinden süzülen güneş ışınları tıpkı bir mercekten geçer gibi kırılır. Mavi ışık atmosferde saçılıp kaybolurken, daha uzun olan "kırmızı ve turuncu" dalga boyları Ay'ın yüzeyine ulaşarak ona bu ürkütücü ama büyüleyici rengi verir.

Güneş tutulmalarının aksine, ay tutulmalarını izlemek gözler için tamamen güvenlidir. Özel bir filtreye veya teleskoba ihtiyaç yoktur; sadece açık ve bulutsuz bir gökyüzü yeterlidir.

GELECEK TUTULMA TAKVİMİ

Bu salı günkü tutulmayı kaçıran Avrupa ve Afrika sakinleri, önümüzdeki ağustos ayında gerçekleşecek olan bir sonraki "kısmi" ay tutulmasını çıplak gözle izleyebilecek, ancak Ay'ın tamamen kırmızıya büründüğü böyle devasa bir "Tam Ay Tutulması" şöleni için insanlık 2028 yılının sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.