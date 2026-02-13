Rusya’nın enerji devi Gazpro Neft, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nin Arktik kesiminde son 30 yılın en büyük enerji keşfine imza attığını duyurdu.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Yujno-Novoportovskoye ve Saletinskoye sahaları sınırları içerisinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında 55 milyon ton petrol rezervine sahip dev bir saha bulundu. Rus jeolog Aleksey Kontoroviç’in adı verilen bu yeni saha, bölgedeki enerji dengelerini değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAPSAMLI ÜRETİM PROGRAMI HAZIRLANACAK

Gazprom Neft Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Dyukov, keşfin Rusya’nın 2050 enerji stratejisi hedefleri doğrultusunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Arktik bölgesindeki kaynak tabanının henüz tam olarak keşfedilmediğine dikkat çekti. Şirket, elde edilen veriler ışığında bölgede ek arama çalışmalarının devam edeceğini ve yeni rezervlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir üretim programı hazırlanacağını bildirdi.

Rusya genelinde hali hazırda 3 binden fazla hidrokarbon sahası bulunurken, 2025 yılı bu açıdan oldukça verimli geçiyor. Sadece bu yıl içerisinde keşfedilen 36 yeni sahadan öne çıkan diğer önemli bulgular arasında Yamalo-Nenets'teki 54,4 milyar metreküp gaz kapasiteli Tolavayskoye ve Krasnoyarsk'taki Mezeninskoye sahaları yer alıyor.