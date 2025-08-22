Türkiye genelinde etkisini gösteren kuraklık, barajlardaki doluluk oranlarını kritik seviyelere indirdi. Pek çok şehirde barajlar tamamen kururken, milyonlarca vatandaş planlı ve ani su kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, ülkenin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını vurguluyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ALARM: 35 GÜNLÜK SU KALDI

İstanbul’da baraj doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 55 civarındayken bu yıl yüzde 44’e düştü. İstanbul'un dört aydan az suyu kaldı.

Ankara’da ise tablo çok daha endişe verici. Geçen yıl yüzde 39 olan baraj doluluk oranı bu yaz yüzde 19’a gerilerken, aktif kullanılabilir su oranı yalnızca yüzde 8,5 seviyesinde. Başkentte mevcut stokların dört ay bile sürmeyeceği belirtiliyor.

İzmir’de durum farklı değil. Kentin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 7’nin altına indi. Kentte suyun yaklaşık 40 günlük bir süre için yeterli olacağı belirtilirken, İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

İzmir’in Alaçatı’daki Kutlu Aktaş Barajı yüzde 3 dolulukla kritik seviyenin altına indi. Ürkmez Barajı yüzde 11, Gördes Barajı ise neredeyse tamamen boşaldı.

BURSA, TEKİRDAĞ VE UŞAK'TA BARAJLAR KURUDU

Bursa’da Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda yalnızca 35 günlük su stoku kaldı. Tekirdağ’daki Naip Barajı da ağustos itibarıyla tamamen boşaldı. Uşak’ta kente içme suyu sağlayan Küçükler Barajı kurudu, şehir kuyularla ayakta durmaya çalışıyor.

Elazığ’da 2040’a kadar su sorunu yaşatmayacağı söylenen Hamzabey Barajı da kuruyarak işlevsiz hale geldi.

EDİRNE'DE BARAJDA SU ORANI YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Trakya’da ise Edirne’nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı’nda kullanılabilir su oranı yüzde 1’in altına düştü. Belediye, acil yeni kuyular açmak için harekete geçti.

12 Ağustos itibarıyla Türkiye’de barajların aktif doluluk oranı yüzde 42’ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık yüzde 53’tü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki barajlarda ise durum daha kritik; bazı barajlar tamamen kurudu.

UZMANLAR UYARIYOR

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi’nde temmuz ayında yağışlar normalin yüzde 95 altında seyretti. Ülke genelinde düşüş yüzde 71’e ulaştı. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte yetersiz su yönetimi ve altyapı eksikliklerinin de krizi derinleştirdiğini belirtiyor.

Çevre örgütleri ve akademisyenler, kısa vadede tasarrufun zorunlu olduğunu, uzun vadede ise altyapı yatırımları ve su yönetimi politikalarının köklü şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KESİNTİLER HAYATIN PARÇASI HALİNE GELDİ

İzmir, Tekirdağ, Uşak ve Bursa’da vatandaşlar sık sık su kesintileriyle karşılaşıyor. Belediyeler, suyun dikkatli kullanılması için çağrılar yapıyor. Bazı kentlerde musluklardan günlerce su akmazken, acil olarak yeni kuyular açılıyor ve pompa sistemleri devreye alınıyor.