İktidarın kendi politikalarıyla derinleşen ekonomik krize çözüm için devreye aldığı uygulamalar iş dünyasının da yükünü katladı. Nakit akışı sıkışıklığı, finansmana erişim sıkıntısı ile işlerini yürütmekte zorlanan şirketlere her geçen gün yenisi eklenince konkordatolar arttı, iflaslar tavan yaptı. 2025, şimdiden iflas yılı oldu. Sadece ilk 8 ayda iflas ve konkordatoda geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı. Son olarak Solakoğlu Tarım da konkordato sürecine katılan firmalar arasına yerleşti. Malatya’da 1982’de kurulan şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

GEÇİCİ MÜHLET HIZLANDI

Şirketlerin yaşadığı darboğaz, konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere yansıdı. Verilere göre mahkemeler tarafından iflas kararı verilen dosya sayısı 2018’de 13’tü. Bu rakam 2019’da 91’e, 2020’de 121’e, 2021’de 116’ya, 2022’de 69’a, 2023’te 65’e, 2024’te 132’ye çıktı. İflas kararları bu yılın ilk 8 ayında ise 141 oldu. Böylece 2025’in ilk 8 ayında iflas kararı verilen dosya sayısı, 2018’e göre yüzde 984 arttı. Konkordatoda geçici mühlet kararlarındaki yükseliş de dikkat çekti. Mahkemelerin geçici mühlet kararı verdiği dosya sayısı 2018’de 1.384’tü. Bu rakam geçen yıl zirveye çıkarak 1.723’e ulaştı. 2025’in ilk 8 ayında ise konkordatoda geçici mühlet kararları 1.833’e çıkarak, son 5 yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

Mahkemeler, 2018’de 100 dosya için konkordatoda kesin mühlet kararı vermişti. Bu rakam 2025’in ilk 8 ayında 1.040’a çıktı. Söz konusu rakam geçen yıl 827 olarak açıklanmıştı.

Ekonominin acı reçetesi konkordatoları katladı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olduğu Haziran 2023’te mahkemelerin konkordatoda geçici mühlet kararı verdiği dosya sayısı 30, kesin mühlet kararı 12, iflas kararı ise 4’tü. 2023’ün sonunda kesin mühlet kararları 353’e, geçici mühlet kararları 519’a, iflas kararları da 65’e ulaştı. Haziran 2023’ten itibaren 2025’in ilk 8 ayına kadar olan süreçte geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 4.075, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 2.220, iflas kararı verilen dosya sayısı 338’e çıktı. Böylece kesin mühlet kararları yüzde 528, geçici mühlet kararları yüzde 665, iflas kararları da yüzde 420 arttı.