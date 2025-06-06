Siyaset arenasında İBB'ye yönelik soruşturmalar, CHP'nin çarşamba ve cumartesi mitingleri; 'yeni çözüm süreci' ve 'yeni Anayasa' tartışmaları sürerken yeni anketler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak Di-En Araştırma’nın 28 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında 2 bin 828 katılımcıyla gerçekleştirdiği seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhur İttifakını oluşturan AKP, MHP ve BBP'nin toplamından fazla oy aldı. CHP ile AKP arasındaki fark ise neredeyse yüzde 10 oldu.

Seçim anketinin sonuçlarında sıralama şu şekilde oldu:

CHP: yüzde 36,8

AKP: yüzde 27,1

DEM Parti: yüzde 8,7

MHP: yüzde 7,1

İYİ Parti: yüzde 6,9

Zafer Partisi: yüzde 5,5

YRP: yüzde 3

YMP: yüzde 1,5

ANP: yüzde 1,2

TİP: yüzde 1

SONAR'IN ANKETİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın bugünkü köşe yazısında aktardığı Sonar Araştırma'nın anketinde de toplumdan iktidara önemli mesajlar ve çarpıcı sonuçlar çıktı.

Sonar, son anketini Mayıs ayı içinde 26 ilde, 2 bin 341 kişi ile görüşerek yaptı.

“Sizce, erken genel seçim yapılmalı mıdır?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 57.4’ü “Evet, erken seçim yapılmalıdır”; yüzde 35.5 “Hayır, erken seçim yapılmamalıdır”; yüzde 7.1 “Fikrim” yanıtını verdi.

Araştırmada vatandaşlara siyasi tercihleri de soruldu.

“Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle şekillendi: CHP yüzde 36.8. AKP yüzde 30.8. DEM Parti yüzde 10,7. MHP yüzde 6.8. İYİ Parti yüzde 6.2. Zafer Partisi yüzde 4.1. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9. Diğer yüzde 1.7.