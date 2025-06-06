Hakan Bayrakçı’ya ait SONAR Araştırma Şirketi’nin çalışmalarını dikkate değer buluyorum. Zira SONAR, son yıllarda yapılan tüm seçimlerin sonuçlarını doğru bilen çok az sayıdaki kamuoyu yoklama şirketinden biri.

SONAR, son anketini Mayıs ayı içinde 26 ilde, 2341 kişi ile görüşerek yaptı. Tüm coğrafi bölgelerimizde yaşayan değişik yaş, eğitim ve meslek gruplarındaki kişilere sorular yöneltilen çalışmada, kadınlar yüzde 49,1 oranında temsil edildi.

Araştırmada toplumdan iktidara önemli mesajlar ve çarpıcı sonuçlar çıktı.

Sorular ve cevaplar şöyle:

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SORU: “Bugün bir seçim olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?”

Ankete katılanların yüzde 36,8’i bu soruya CHP cevabını verdi. AKP diyenlerin oranı ise yüzde 30,8’de kaldı. Böylece CHP birinci parti konumunu koruduğu gibi, AKP ile puan farkını 6’ya çıkarmış oldu. Bu iki siyasi partiyi yüzde 10,7 ile DEM Parti, yüzde 6,8 ile MHP, yüzde 6,2 ile İYİ Parti ve yüzde 4,1 ile Zafer Partisi izledi.

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SORU: “Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?”

Bu soruyu cevaplayanların yüzde 57,4’ü “Evet, erken genel seçim yapılmalıdır” derken “Hayır, erken seçim yapılmamalıdır” diyenlerin oranı yüzde 35,5’te kaldı.

Böylece toplum iktidara “erken seçim talebini” iletmiş oldu.

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SORU: “İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve başlatılan soruşturmalar sizce eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu?”

Bu çarpıcı soruya yüzde 60,5 gibi büyük oranda “Hayır, denetimler ve soruşturmalar taraflı bir şekilde yürütülüyor” cevabı geldi. “Evet, adaletli bir şekilde yürütülüyor” diyenlerin oranı ise yüzde 25,8 ile sınırlı kaldı.

Yani toplumun ezici çoğunluğu soruşturmaları taraflı ve adaletten uzak bulduğunu belirtti.

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SORU: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türküyle Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır” açıklamasını destekliyor musunuz?”

“Evet destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 43,6’yı bulurken, “Hayır, desteklemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 36,3 çıktı.

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Ve anketten bir başka çarpıcı tablo:

SORU: “Son dönemde açıklanan doğalgaz ve tarımsal üretim artışı gibi başarılarla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?”

Cevap şıklarının okunduğu bu soruya ankete katılanların yüzde 52,8’i “Gerçekçi bulmuyorum, propaganda gibi” cevabını verirken, yüzde 34,9’u “Doğru olduğunu düşünüyorum, gerçek başarılar” dedi.