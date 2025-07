CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 14'üncüsü, İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da gerçekleşiyor. Trabzon Atatürk Alanı'nda (Meydanpark) gerçekleştirilen mitinge on binlerce vatandaş katıldı.

TEMMUZ ANKETİNİ AÇIKLADI

CHP lideri Özel, konuşmasında temmuz ayı anketinin sonuçlarını da açıkladı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"15 bin denekle yapılan temmuz ayı anketinde CHP 0.5 puan daha arttı. AKP oyları yüzde 29'dan 28.4'e geriledi.

Ekrem İmamoğlu'na inananlar 3 puan arttı. İftiraya inananlar 2 puan azaldı."

Özgür Özel'in bahsettiği anket sonuçları şöyle:

TEAM Araştırma tarafından yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan oluşan duruma göre tablo şöyle:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 28,4

DEM Parti: Yüzde 5,5

MHP: Yüzde 4,7

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 2,9

İYİ PARTİ: Yüzde 2,0

Y. REFAH: Yüzde 1,9

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise durum şöyle:

CHP: Yüzde 40,6

AKP: Yüzde 34,2

DEM Parti: Yüzde 6,7

MHP: Yüzde 5,7

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 3,5

İYİ PARTİ: Yüzde 2,5

Y. REFAH: Yüzde 2,3

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 2,0

Diğer: Yüzde 1,9