ORC Araştırma'nın son anketinde CHP birinci parti çıktı. İstanbul’da 15-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 830 katılımcı ile gerçekleştiren ankette Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yer aldı. Katılımcıların yüzde 33'ünün CHP'ye oy vereceğini ifade etmesiyle ana muhalefet partisi ankette birinci çıktı.

Anket sonuçlarına göre İstanbul’da “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

TİP: Yüzde 1,5

YMP: Yüzde 1,9

BBP: Yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

MHP: Yüzde 5,5

İYİ Parti: Yüzde 5,7

DEM Parti: Yüzde 8,3

AK Parti: Yüzde 30,8

CHP: Yüzde 33,1

Diğer: Yüzde 3,8