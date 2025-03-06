Gazeteci Ertuğrul Özkök, Panorama Araştırma şirketinin 10-18 Şubat tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarının detaylarını paylaştı.

Geçen Aralık Ayından Bu Yana AKP ve CHP'nin Durumu

Aralık 2024'te AKP'nin oyu yüzde 27.6, CHP'ninki ise yüzde 23.9'du. Ocak 2025'te AKP'nin oyu yüzde 25.1'e gerilerken, CHP'ninki yüzde 23.9'da kaldı.

Şubat ayında ise AKP'nin oyu yüzde 24.7'ye düşerken, CHP'ninki yüzde 24.6'ya yükseldi.

Şubat ayı sonuçları, "Oy vermeyecekler dağıtıldıktan" sonra şu şekilde oldu:

- AKP: Yüzde 24.7

- CHP: Yüzde 24.6

- DEM: Yüzde 7.2

- MHP: Yüzde 5.3

- ZAFER: Yüzde 3.7

- İYİ: Yüzde 2.7

- YRP: Yüzde 2.1

- DİĞER: Yüzde 4.3

- KARARSIZ: Yüzde 25.5

Erken Seçim İsteyenler Yüzde 3 Arttı

Panorama anketinin bazı bölümlerindeki ayrıntılar, AKP'nin kaybettiği 3 puanın nedenini açıkça gösteriyor.

"Ekonomi kötüye gidiyor" diyenlerin oranı 5 puan yükseldi. Erken seçim isteyenlerin oranı ise Şubat'ta 3 puan arttı.

Her 10 Türk'ten 6'sı Erdoğan'a Karşı

Her 10 Türk'ten 6'sı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı. Halkın çoğunluğu artık Erdoğan'ın yeniden aday olmasını istemiyor. Cumhurbaşkanı 2023 seçiminde "Bu benim son seçimim" demişti.

Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Kim Görülmek İsteniyor?

Ankete katılanların yüzde 17'si 2028 yılında Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor.

Yüzde 23 Mansur Yavaş, yüzde 16 Ekrem İmamoğlu, yüzde 8 ise Hakan Fidan diyor.

Öcalan'la Görüşme Sürecine Destek Düşüyor

Öcalan'la başlatılan yeni sürece destek, Aralık ayında yüzde 52.2 iken Şubat'ta yüzde 45'e düşmüş. Desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 38'den yüzde 41.7'ye yükselmiş.

Teğmenlerin Ordudan Atılması ve Özdağ'ın Tutuklanması

Türk halkının çoğunluğu, genç teğmenlerin Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırılmasını yanlış buluyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması da halk tarafından doğru bulunmuyor.

Ekrem İmamoğlu Davası

Ankete katılanlar, Ekrem İmamoğlu'na açılan davaların siyasi amaçlı olduğuna inanıyor. Yüzde 48, "İmamoğlu'na açılan davalar siyasi amaçlıdır" görüşünde.

AKP'nin Halkı Okuyamaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki durumdan dolayı kazandığı 3 puan Şubat'ta neden düştü? Araştırma, AKP'nin halkın duygularından uzaklaştığını ve seçmenin yüzde 30'unu bile kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Kutuplaşma CHP'ye Yarıyor

Yargının siyasetin emrine girmesi, halkta yükselen eleştiriyi artırıyor ve CHP'nin oylarını pekiştiriyor. AKP, "Oylarımı pekiştireyim" derken, tam aksine CHP'nin oylarını pekiştiriyor.

Avrupa'ya Yeniden Açılış Günlerinde Anketin Önemi

Son iki ayda giden 3 puanın bilançosu bu ankette açıkça görülüyor. Avrupa Birliği'ne yönelişin dile getirildiği şu günlerde, AKP ve Cumhurbaşkanlığı da bu sonuçları iyi okumalı.