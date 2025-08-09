ORC Araştırma tarafından 01-03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla gerçekleştirilen son anket çalışması, siyasi partilerin oy potansiyellerini gözler önüne serdi.

Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek sorularak, her parti için ayrı ayrı oy verme eğilimleri ölçüldü. Tabloda sadece yüzde 10’un üzerinde oy potansiyeline sahip partiler yer aldı.

Ankete göre CHP yüzde 43,8 oy potansiyeliyle ilk sırada yer alıyor. CHP’yi, yüzde 42,0 ile AKP takip etti. CHP ve AKP arasındaki fark açılıyor.

MHP yüzde 23,1 ile üçüncü sırada konumlanırken, İYİ Parti yüzde 13,8’lik oy potansiyeliyle dördüncü parti oldu. Zafer Partisi yüzde 13,5 ile dikkat çekerken, Demokrat Parti yüzde 13,2 oy potansiyeline sahip.

Yeniden Refah Partisi yüzde 13,0, Yerli ve Milli Parti yüzde 12,5, Saadet Partisi yüzde 12,2 ve Büyük Birlik Partisi yüzde 12,1’lik oy oranlarıyla yüzde 10 barajını aşan diğer partiler arasında yer aldı. Anahtar Parti ise yüzde 11,4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 10,2’lik potansiyel ile tablodaki yerini aldı.