Türkiye genelinde 26 ilde, 2.000’den fazla katılımcıyla yüz yüze ve telefonla yapılan ankette, vatandaşların siyasi tercihleri ve "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini nasıl karşıladınız?" sorusu soruldu.

CHP 5 PUAN FARK ATTI

Ankete göre, kararsızlar dağıtıldığında AKP %30,6, CHP %35,0, İYİ Parti %6,6, DEM Parti %8,6, MHP %7,6, ZP 4,2 ve YRP 2,0 oy oranına sahip.

Anket, son genel seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, bazı partilerin oy oranlarında dikkat çekici değişimler olduğunu gösteriyor.



En dikkat çekici değişim ise CHP'de gözlemlendi. Ankete göre Özgür Özel'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi oyunu yüzde %10 artırdı.

4 PARTİDE CİDDİ KAYIPLAR VAR

AKP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'de ciddi düşüşler görüldü.

'İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI YANLIŞ'

Ankete katılanlara "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini nasıl karşıladınız?" diye de soruldu:

-Doğru buluyorum, hukuki karar: %27.7

-Yanlış buluyorum, siyasi karar: %63.5

-Fikrim yok: %8.8