ASAL Araştırma’nın 1–9 Kasım 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 15 kişiyle yaptığı çalışmada CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanıldı.

ASAL Araştırma, çalışmanın %95 güven düzeyinde ve ±2,5 hata payı ile yürütüldüğünü açıkladı. Örneklem, son genel seçimlerdeki seçmen sayısı dikkate alınarak belirlendi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenler orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP: %32,8

AKP: %31,2

DEM Parti: %8,9

MHP: %8,3

İYİ Parti: %5,5

Zafer Partisi: %4,2

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Anahtar Parti: %1,9

TİP: %1,3

Diğer: %3,0

Buna göre CHP ile AKP arasındaki fark 1,6 puan, DEM Parti ile MHP arasındaki fark ise 0,6 puan olarak kaydedildi.

'KARARSIZLAR PARTİSİ'

Kararsız seçmenlerin dağıtılmadığı ham verilerde ise tablo daha farklı. Katılımcıların yüzde 26,8’i “kararsızım” veya “oy kullanmam” yanıtını verdi.

Bu durumda partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

CHP: %24,0

AKP: %22,8

DEM Parti: %6,5

MHP: %6,1

İYİ Parti: %4,0

Diğer partiler: %3,0

Yüksek kararsız oranı, hiçbir partinin açık farkla öne çıkamadığını ve seçmen tercihlerinin hâlâ şekillenmekte olduğunu ortaya koydu.