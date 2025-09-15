Seçim anketleri, siyasi gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Son aylarda yapılan araştırmalar, geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci olan CHP’nin zirvedeki yerini koruduğunu gösteriyor.

Bu çerçevede GÜNDEMAR Araştırma, 20-26 Ağustos’ta 60 şehirde 2 bin 225 kişiyle “Türkiye Gündemi” başlıklı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcılara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, “fikrim yok” diyenler ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

CHP’nin oy oranı yüzde 35,42 olarak kaydedildi.

AKP yüzde 30,18 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti: Yüzde 8,26

Zafer Partisi: Yüzde 6,57

MHP: Yüzde 6,32

İYİ Parti: Yüzde 4,13

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,34