Muhalefetin 'erken seçim' çağrıları sürerken iktidar kanadı 'mesafeli' durmaya devam ediyor.

Ancak son kamuoyu yoklamalarında iktidar için iç açıcı sonuçlar çıkmıyor.

Bu anketlerden biri de Asal Araştırma'nın yaptığı yıllık değerlendirme anketi oldu; şirket 14 Mayıs 2023 sonuçlarıyla son bir yıllık oy değişimlerini ve seçmen davranışlarını inceledi.

CHP'DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Buna göre son seçim anketinde yüzde 34,8 oy oranına sahip CHP, geçen yıl yüzde 31,9 oy oranını yüzde 2,9 oranında artırdı.

CHP, 14 Mayıs'taki genel seçimlerde yüzde 25,4 oy almıştı.

AKP SEÇİMDEN BU YANA KAYIP

Geçen sene yüzde 29,6 oy oranına sahip AKP'nin Ocak 2026'da yapılan son anketteki oy oranı yüzde 32,1 olarak ölçüldü.

Son bir yılda oy oranını yüzde 2,5 artıran AKP'nin 2023'ten bu yana kaybı 3,2 olarak gerçekleşti.

DEM VE MHP'DE DE KAYIP VAR

DEM Parti'nin ise geçen yıl 9,6 olan oy oranı son ankette 1,2 puan kayıpla 8,4 olarak ölçüldü.

DEM Parti de 2023 seçimlerinde yüzde 8,8 oy almıştı.

MHP'nin geçen yıl 8,9 olan oyu bu sene yüzde 1,9 kayıpla yüzde 7 olarak ölçüldü.

MHP, 2023 seçimlerinde yüzde 10 oy almıştı.

İşte son 1 yılda hangi partinin oyunu kaç artırdığını gösteren anket sonuçları: