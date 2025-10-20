Yüksek enflasyon, maaşların alım gücünü eritirken, 2025’te ara zam yapılmaması çalışanları 2026’ya umut bağlamaya yöneltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de ‘Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması’ gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu, 21 Ekim’de (yarın) bir kez daha toplayacak. Kurul, Türk-İş ve Hak-İş’in katılmayacağını açıkladığı Asgari Ücret Komisyon’un akıbetini belirleyecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında görüşmelere başlayacak. Zam pazarlığı öncesi beklentiler şimdiden şekillenmeye başladı. Morgan Stanley ve JP Morgan’ının asgari ücret tahmini, açlık sınırına yakın seyrederek çalışanların daha yüksek zam beklentilerini karşılamadı. İki banka da yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

AÇLIK SINIRI 28 BİNE DAYANDI



Morgan Stanley, tahminleri doğru çıkarsa, yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 lira olacak. Yüzde 25’lik artış gelmesi halinde net asgari ücret 22 bin 104 liradan, 27 bin 630 liraya yükselecek. Banka, 2025’te yüzde 30’luk zammı doğru tahmin etmişti. Kurum, enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 30’a, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21’e gerilemesini beklediğini açıkladı. Asgari ücrette yapılacak artış, emekli memur ve özel sektör çalışanlarının maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı, 2026 yılı asgari ücret tahminlerini şimdiden aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) araştırmasına göre açlık sınırı eylül ayında 27 bin 970 lira, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira oldu.

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ KATILMAYACAK



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan da adil olmadığını düşündükleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.